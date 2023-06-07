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США ввели санкции против лиц и организаций, способствовавших развитию ракетной программы Ирана

7 июня, 2023 среда
07:42
Мир Иран

Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против семи физических лиц и шести организаций в Иране, Китае и Гонконге, способствовавших развитию иранской программы по созданию баллистических ракет

Об этом сообщает министерство финансов США.

Эта сеть проводила финансовые транзакции и способствовала закупке чувствительных и критических частей и технологий для ключевых участников разработки баллистических ракет Ирана.

"Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконные транснациональные сети закупок, тайно поддерживающие иранское производство баллистических ракет и другие военные программы", - заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Отмечается, что поставки проводились для министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана (MODAFL), а также его дочерних организаций – Parchin Chemicals Industries (PCI), Aerospace Industries Organization (AIO), Iran Electronics Industries (IEI) и PB Sadr.

В заявлении министерства финансов атташе Ирана по обороне в Пекине Давуд Дамгани обвиняется в координации военных закупок из Китая для иранских конечных пользователей, включая дочерние компании министерства обороны и тыла вооруженных сил Ирана.

Также среди попавших под санкции есть Hong Kong Ke.Do International Trade и китайская Qingdao Zhongrongtong Trade Development, которые минфин США обвинил в продаже Ирану цветных металлов двойного назначения.

  • 25 мая Иран заявил, что успешно опробовал новую баллистическую ракету с радиусом действия 2000 км. Тегеран утверждает, что его оружие способно достичь Израиля и баз США в регионе.
  • 6 июня Иран представил баллистическую ракету, которую официальные лица назвали своей первой гиперзвуковой баллистической ракетой отечественного производства.
Иран
США
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