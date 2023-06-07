США ввели санкции против лиц и организаций, способствовавших развитию ракетной программы Ирана

Об этом сообщает министерство финансов США.

Эта сеть проводила финансовые транзакции и способствовала закупке чувствительных и критических частей и технологий для ключевых участников разработки баллистических ракет Ирана.

"Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконные транснациональные сети закупок, тайно поддерживающие иранское производство баллистических ракет и другие военные программы", - заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Отмечается, что поставки проводились для министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана (MODAFL), а также его дочерних организаций – Parchin Chemicals Industries (PCI), Aerospace Industries Organization (AIO), Iran Electronics Industries (IEI) и PB Sadr.

В заявлении министерства финансов атташе Ирана по обороне в Пекине Давуд Дамгани обвиняется в координации военных закупок из Китая для иранских конечных пользователей, включая дочерние компании министерства обороны и тыла вооруженных сил Ирана.

Также среди попавших под санкции есть Hong Kong Ke.Do International Trade и китайская Qingdao Zhongrongtong Trade Development, которые минфин США обвинил в продаже Ирану цветных металлов двойного назначения.