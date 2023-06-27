США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК Вагнера

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.

Под ограничения попали компании в Центральноафриканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и России, участвовавших в незаконных операциях с золотом по финансированию вагнеровцев для обеспечения их оружием, в частности в Украине и Африке.

Речь идет о горнодобывающей компании Midas Resources SARLU, базирующейся в ЦАР и связанной с Пригожиным. Утверждается, что за счет прибыли по продаже добытого золота финансирует деятельность вагнеровцев как в стране, так и за ее пределами.

Другая южноафриканская компания Diamville в прошлом году принимала участие в схеме продажи золота, которая предполагала его конвертацию в доллары США, которые планировалось вывести после введения санкций США против нескольких российских финансовых учреждений.

Дубайский дистрибьютор Industrial Resources General Trading оказывал финансовую поддержку Пригожину через торговлю с Diamville и помогал с обналичиванием в Россию. Вместе с ней в схеме участвовала и российская компания ООО "ДМ".

Также санкции были введены против гражданина России Андрея Иванова – руководителя группы компаний "Вагнер", который весной 2023 года тесно сотрудничал с компанией Пригожина Africa Politology и чиновниками правительства Мали над соглашениями по продаже оружия и горнодобывающими компаниями.

Справочно. ЧВК Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы России – в частности, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК Вагнера, и недавно подтвердил существование этой группы и признал ее основателем. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.