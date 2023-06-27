США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК Вагнера
Министерство финансов США во вторник объявило о введении санкций против четырех физических и одного юридического лица, связанных с частной военной компанией Вагнера
Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.
Под ограничения попали компании в Центральноафриканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и России, участвовавших в незаконных операциях с золотом по финансированию вагнеровцев для обеспечения их оружием, в частности в Украине и Африке.
Речь идет о горнодобывающей компании Midas Resources SARLU, базирующейся в ЦАР и связанной с Пригожиным. Утверждается, что за счет прибыли по продаже добытого золота финансирует деятельность вагнеровцев как в стране, так и за ее пределами.
Другая южноафриканская компания Diamville в прошлом году принимала участие в схеме продажи золота, которая предполагала его конвертацию в доллары США, которые планировалось вывести после введения санкций США против нескольких российских финансовых учреждений.
Дубайский дистрибьютор Industrial Resources General Trading оказывал финансовую поддержку Пригожину через торговлю с Diamville и помогал с обналичиванием в Россию. Вместе с ней в схеме участвовала и российская компания ООО "ДМ".
Также санкции были введены против гражданина России Андрея Иванова – руководителя группы компаний "Вагнер", который весной 2023 года тесно сотрудничал с компанией Пригожина Africa Politology и чиновниками правительства Мали над соглашениями по продаже оружия и горнодобывающими компаниями.
Справочно. ЧВК Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы России – в частности, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК Вагнера, и недавно подтвердил существование этой группы и признал ее основателем. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.
- 2 марта генпрокурор США назвал Пригожина военным преступником, а ЧВК Вагнера – террористической организацией.
- 22 декабря США объявило об ограничении на экспорт технологий для российского ЧВК Вагнера с целью дальнейшего ограничения ее способностей из-за участия во вторжении в Украину.
- 26 февраля Совет Европы ввел санкции в отношении 11 человек и 7 организаций, связанных с российским ЧВК Вагнера, за нарушение прав человека в странах, где действует компания. 13 апреля ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера за участие в войне против Украины.
- 20 апреля Швейцария объявила о введении санкций против частной военной компании Вагнера и информагентства РИА ФАН.
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