США ввели санкции против компаний, помогавших Ирану импортировать детали для дронов и самолетов
Министерство финансов США во вторник объявило о санкциях против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, способствовавших контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников
Об этом говорится в сообщении Минфина США.
Новые американские санкции касаются семи физических и четырех юридических лиц из Ирана, Китая, России и Турции, способствовавших поставке и финансированию производства иранских военных самолетов и дронов.
Речь идет об Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA), которая, среди прочего, производит беспилотники Shahed, используемые Россией против Украины – хотя она под санкциями США с 2008 года, но с прошлого года использовала новое название для заключения контрактов.
Под санкции США попали действующий руководитель HESA, его заместитель и директор по производству, а также одна китайская компания и ее руководитель, три компании из РФ и два гражданина Турции, участвовавшие в сети поставок компонентов в Иран.
Соединенные Штаты последовательно вводят санкции против физических и юридических лиц, связанных с производством беспилотников в Иране.
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