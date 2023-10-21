США ввели санкции против китайских компаний, способствовавших ракетной программе Пакистана

Об этом говорится на сайте правительства США.

"Сегодня мы определяем три организации в соответствии с исполнительным приказом, направленным на распространителей оружия массового уничтожения и средств его доставки. Эти три организации, расположенные в КНР, работали над поставкой ракетного оборудования для пакистанской программы баллистических ракет", - отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о таких компаниях:

General Technology Limited – занималась поставками материалов для пайки, которые используются для соединения компонентов в ракетных двигателях для баллистических ракет и при производстве камер сгорания;

Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd – работала над поставкой оправок и другого оборудования, которое может использоваться при производстве твердотопливных ракетных двигателей;

Changzhou Utek Composite Company Ltd, – с 2019 года компания работает над поставками стекловолокна D-glass, кварцевой ткани и ткани с высоким содержанием кремнезема, все из которых находят применение в ракетных системах.

Эти три организации, расположенные в Китае, работали над поставкой ракетного оборудования для программы баллистических ракет Пакистана.

"Сегодняшние действия демонстрируют, что Соединенные Штаты будут продолжать действовать против распространения оружия массового уничтожения, средств его доставки и соответствующей закупочной деятельности, которая вызывает беспокойство, где бы они ни происходили", - подчеркнули в госдепе США.