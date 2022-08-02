США ввели санкции против Кабаевой и коллаборантов Иващенко, Сальдо и Стремоусова
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США расширило список подсанкционных лиц и добавило в него Кабаеву и ряд коллаборантов РФ
Об этом говорится на сайте министерства финансов США.
Под ограничения, кроме любовницы Путина Алины Кабаевой, попали также некоторые коллаборанты на временно оккупированных территориях. Речь идет в частности о Кирилле Стремоусове, Владимире Сальдо и Константине Иващенко.
Кроме того, санкции также были наложены на фонд, институт и технопарк "Сколково", совладельца "Фосагро" Андрея Гурьева и Магнитогорский металлургический комбинат.
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