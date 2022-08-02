Об этом говорится на сайте министерства финансов США.

Под ограничения, кроме любовницы Путина Алины Кабаевой, попали также некоторые коллаборанты на временно оккупированных территориях. Речь идет в частности о Кирилле Стремоусове, Владимире Сальдо и Константине Иващенко.

Кроме того, санкции также были наложены на фонд, институт и технопарк "Сколково", совладельца "Фосагро" Андрея Гурьева и Магнитогорский металлургический комбинат.

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