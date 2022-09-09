США ввели санкции против Ирана за поставку дронов России
США ввели санкции против трех иранских компаний, производящих ударные беспилотники для российской армии
Об этом сообщает Reuters.
Министерство финансов США обвинило Safiran Airport Services в поставке иранских беспилотников в Российскую Федерацию. Компания работает в Тегеране.
Под санкции попали также Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company, причастные к исследованиям, разработке, производству и закупке иранских беспилотников. Также в список санкций были внесены менеджеры указанных компаний.
- 31 августа в Белом доме официально заявили, что Иран передал России беспилотники.
- Ранее The Washington Post сообщила, что 19 августа из Ирана в Россию вылетели грузовые самолеты с первой партией БПЛА, которые Москва будет использовать в войне против Украины.
- 3 августа в Институте изучения войны предположили, что Иран мог отправить первую партию беспилотников в Россию для полевых испытаний.
- 12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.
- 13 июля Иран отверг обвинения США в передаче РФ беспилотников.
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