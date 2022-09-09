США ввели санкции против Ирана за поставку дронов России

Об этом сообщает Reuters.

Министерство финансов США обвинило Safiran Airport Services в поставке иранских беспилотников в Российскую Федерацию. Компания работает в Тегеране.

Под санкции попали также Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company, причастные к исследованиям, разработке, производству и закупке иранских беспилотников. Также в список санкций были внесены менеджеры указанных компаний.

31 августа в Белом доме официально заявили, что Иран передал России беспилотники.

Ранее The Washington Post сообщила, что 19 августа из Ирана в Россию вылетели грузовые самолеты с первой партией БПЛА, которые Москва будет использовать в войне против Украины.

3 августа в Институте изучения войны предположили, что Иран мог отправить первую партию беспилотников в Россию для полевых испытаний.

12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.

13 июля Иран отверг обвинения США в передаче РФ беспилотников.

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