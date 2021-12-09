США ввели санкции против экс-главы КСУ Тупицкого и его жены

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкен.



Александр и Ольга Тупицкие попали под санкции "за значительные" коррупционные действия.



Речь идет, по словам Блинкена, в частности, о получении денежной взятки во время работы в украинской судебной системе.

Напомним, президент Владимир Зеленский в декабре 2020 издал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины.