США ввели санкции против экс-главы КСУ Тупицкого и его жены
США ввели санкции против отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его жены
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкен.
Александр и Ольга Тупицкие попали под санкции "за значительные" коррупционные действия.
Речь идет, по словам Блинкена, в частности, о получении денежной взятки во время работы в украинской судебной системе.
- Напомним, президент Владимир Зеленский в декабре 2020 издал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины.
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