США ввели санкции против двух россиян и четырех организаций РФ
Министерство финансов США наложило санкции на двух человек и четыре организации, которые, по их данным, поддерживают глобальные операции по злонамеренному влиянию Кремля и вмешательству в выборы
Об этом сообщают на сайте ведомства.
"Указанные физические и юридические лица играли разные роли в попытках России манипулировать и дестабилизировать Соединенные Штаты и их союзников и партнеров, включая Украину", - говорится в сообщении.
Санкции введены против граждан РФ Натальи Бурлиновой и Александра Ионова.
Сообщается, что с середины 2018 года гражданин Российской Федерации Александр Викторович Ионов является сотрудником ФСБ, который использует свои должности и разные компании, чтобы обнародовать дезинформацию кремля.
Согласно данным, российские спецслужбы руководят и финансируют Наталью Бурлинову. Женщина возглавляет центр "Креативная дипломатия" и проводит в Москве ежегодное публично-политическое мероприятие под названием "Знакомство с Россией", которое должно объединить "начинающих лидеров".
В санкционный список внесены российские организации "Антиглобалистическое движение России", "Креативная дипломатия", ООО "Ionov Transkontinental" и англоязычный и русскоязычный сайт STOP-Imperialism.
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