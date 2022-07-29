США ввели санкции против двух россиян и четырех организаций РФ

Об этом сообщают на сайте ведомства.

"Указанные физические и юридические лица играли разные роли в попытках России манипулировать и дестабилизировать Соединенные Штаты и их союзников и партнеров, включая Украину", - говорится в сообщении.

Санкции введены против граждан РФ Натальи Бурлиновой и Александра Ионова.

Сообщается, что с середины 2018 года гражданин Российской Федерации Александр Викторович Ионов является сотрудником ФСБ, который использует свои должности и разные компании, чтобы обнародовать дезинформацию кремля.

Согласно данным, российские спецслужбы руководят и финансируют Наталью Бурлинову. Женщина возглавляет центр "Креативная дипломатия" и проводит в Москве ежегодное публично-политическое мероприятие под названием "Знакомство с Россией", которое должно объединить "начинающих лидеров".

В санкционный список внесены российские организации "Антиглобалистическое движение России", "Креативная дипломатия", ООО "Ionov Transkontinental" и англоязычный и русскоязычный сайт STOP-Imperialism.

20 июля во Франции российское пропагандистское агентство Sputnik News обанкротилось после европейских санкций.

21 июля Великобритания в рамках санкционного режима против России с 10 августа запретила импорт из страны-террориста угля, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.

26 июля Совет ЕС принял решение о продолжении ограничительных мер по отдельным секторам российской экономики.

27 июля МИД Черногории заявил , что власти страны заморозили имущество двух граждан России в рамках санкций Европейского Союза.

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