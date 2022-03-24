США ввели санкции против депутатов Госдумы РФ, главы Сбербанка и 48 российских оборонных компаний
Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против РФ
"Я объявляю дополнительные санкции против более 400 представителей российских элит, законодателей и оборонных компаний в ответ на войну Путина в Украине. Эти люди лично обогащаются от политики Кремля, и они должны разделить боль, - написал Джо Байден в Twitter, передает Espreso.TV.
В более подробном сообщении Министерство финансов сообщило, что под санкции попадают глава Сбербанка Герман Греф, 328 депутатов Госдумы РФ и сама Госдума и 48 компаний оборонно-промышленного сектора.
Отмечается, что это решение избавляет эти компании от западных технологических и финансовых ресурсов, что будет иметь "глубокие и долгосрочные последствия для оборонно-промышленной базы России и цепочки поставок".
Важно отметить, что санкции скоординированы с санкционными решениями ЕС, Британии и Канады.
Также Министерство финансов США предоставило новые указания по транзакциям с Центральным банком РФ по поводу купли/продажи золота.
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