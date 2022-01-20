США ввели санкции против четырех украинских политиков из-за "вредной зарубежной деятельности РФ": среди них нардепы Козак и Волошин
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и Олега Волошина, экс-депутата Рады от "Партии регионов" Владимира Олейника и экс-зампреда СНБО Владимира Сивковича
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на четырех человек, участвовавших в деятельности влияния российского правительства с целью дестабилизации Украины. Это действие имеет целью подорвать и разоблачить текущие усилия России по дестабилизации в Украине", - говорится в сообщении.
В санкционный список вошли:
- оппозиционный депутат Тарас Козак ("Оппозиционная платформа - За жизнь");
- оппозиционный депутат Олег Волошин ("Оппозиционная платформа - За жизнь");
- экс-депутат Рады от Партии регионов Владимир Олейник;
- бывший заместитель секретаря СНБО Украины (до 2014 года), экс-депутат Владимир Сивкович.
"Российские спецслужбы, включая ФСБ, вербуют украинских граждан на ключевые должности, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, угрожать суверенитету Украины, а затем используют этих украинских чиновников для создания нестабильности в преддверии потенциального российского вторжения", - говорится в сообщении.
Козак, по информации Министерства финансов, благодаря медиаканалам, которыми владеет, пытался очернить окружение президента Владимира Зеленского, "ложно обвиняя их в плохом управлении во время пандемии COVID-19". Кроме того, Козак использовал свои платформы, чтобы "усилить фальшивые нарративы о выборах в США в 2020 году".
Также отмечается, что Волошин сотрудничал с российской разведкой, чтобы подорвать украинскую власть и выступать от имени России.
"В 2021 году Олейник работал по указанию ФСБ для сбора информации о критической инфраструктуре Украины. Как и во время предыдущих вторжений России в Украину, повторные кибероперации против критической инфраструктуры являются частью гибридной тактики", - говорится в сообщении.
Сивкович, согласно отчету американского ведомства, работал с сетью российских разведчиков для проведения операций влияния. Они "пытались заручиться поддержкой Украины для официальной передачи Крыма России в обмен на вывод поддерживаемых Россией сил на Донбассе". Также в пресс-службе добавляют, что в начале 2020 года Сивкович "координировал с российскими спецслужбами продвижение дезинформационной кампании Деркача против президентских выборов в США в 2020 году".
В результате санкций все имущество или интересы на собственность, находящиеся в США, или во владении, или под контролем лиц из США, заблокированы.
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