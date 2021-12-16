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США ввели санкции против Академии военно-медицинских наук Китая

16 декабря, 2021 четверг
18:40
Общество

Министерство торговли США ввело санкции против Академии военно-медицинских наук Китая и аффилированных с ней институтов из-за разработки технологий для усиления контроля за деятельностью собственных граждан и репрессии против меньшинств

Об этом говорится на сайте Минторговли США.

"Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США сегодня приняло меры по преодолению текущих угроз национальной безопасности и внешней политике США со стороны Китайской Народной Республики, связанных с разработкой и развертыванием биологических и других технологий для военного применения, а также с нарушением прав человека", - говорится в сообщении.

Еще в одном документе от Минторговли США уточняется, что в черный список внесена Академия военно-медицинских наук Китая и 11 ее институтов, связанных с исследованиями в сферах радиационной медицины, микробиологии, фармакологии, токсикологии, биоинженеринга и других направлений.

"Научное устремление в сфере биотехнологий и медицинских инноваций может спасти жизнь. К сожалению, КНР решает использовать эти технологии для контроля над своим народом, а также репрессий по отношению к представителям этнических и религиозных меньшинств", - заявили в Минторге США.

В этом документе также сообщается о введении санкций против компаний из Малайзии, Турции и Грузии из-за поставок или попыток поставки американского оборудования для военных программ Ирана.

  • Напомним, 8 июля 2020 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая.

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