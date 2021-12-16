США ввели санкции против Академии военно-медицинских наук Китая
Министерство торговли США ввело санкции против Академии военно-медицинских наук Китая и аффилированных с ней институтов из-за разработки технологий для усиления контроля за деятельностью собственных граждан и репрессии против меньшинств
Об этом говорится на сайте Минторговли США.
"Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США сегодня приняло меры по преодолению текущих угроз национальной безопасности и внешней политике США со стороны Китайской Народной Республики, связанных с разработкой и развертыванием биологических и других технологий для военного применения, а также с нарушением прав человека", - говорится в сообщении.
Еще в одном документе от Минторговли США уточняется, что в черный список внесена Академия военно-медицинских наук Китая и 11 ее институтов, связанных с исследованиями в сферах радиационной медицины, микробиологии, фармакологии, токсикологии, биоинженеринга и других направлений.
"Научное устремление в сфере биотехнологий и медицинских инноваций может спасти жизнь. К сожалению, КНР решает использовать эти технологии для контроля над своим народом, а также репрессий по отношению к представителям этнических и религиозных меньшинств", - заявили в Минторге США.
В этом документе также сообщается о введении санкций против компаний из Малайзии, Турции и Грузии из-за поставок или попыток поставки американского оборудования для военных программ Ирана.
- Напомним, 8 июля 2020 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.06
Покупка 27.06Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.44Продажа 30.89
- Актуальное
- Важное