США ввели санкции против Академии военно-медицинских наук Китая

Об этом говорится на сайте Минторговли США.



"Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США сегодня приняло меры по преодолению текущих угроз национальной безопасности и внешней политике США со стороны Китайской Народной Республики, связанных с разработкой и развертыванием биологических и других технологий для военного применения, а также с нарушением прав человека", - говорится в сообщении.



Еще в одном документе от Минторговли США уточняется, что в черный список внесена Академия военно-медицинских наук Китая и 11 ее институтов, связанных с исследованиями в сферах радиационной медицины, микробиологии, фармакологии, токсикологии, биоинженеринга и других направлений.



"Научное устремление в сфере биотехнологий и медицинских инноваций может спасти жизнь. К сожалению, КНР решает использовать эти технологии для контроля над своим народом, а также репрессий по отношению к представителям этнических и религиозных меньшинств", - заявили в Минторге США.



В этом документе также сообщается о введении санкций против компаний из Малайзии, Турции и Грузии из-за поставок или попыток поставки американского оборудования для военных программ Ирана.

Напомним, 8 июля 2020 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая.