США ввели санкции против агентов ФСБ, причастных к отравлению Навального
Госдеп США в четверг внес в санкционный список четырех оперативников Федеральной службы безопасности России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального три года назад
Об этом говорится в сообщении Госдепа.
В черный список согласно так называемому Магнитскому закону о привлечении к ответственности за нарушение прав человека США внесли сотрудников ФСБ Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Панаева.
"Мы также накладываем визовые ограничения на Александрова, Кудрявцева, Осипова и Панаева за их причастность к грубому нарушению прав человека", – добавляют во внешнеполитическом ведомстве США.
В 2021 году Министерство финансов США уже налагало санкции в отношении девяти россиян и двух российских организаций, причастных к отравлению Навального или российской программы химического оружия.
- Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций против трех компаний из Казахстана, России и Словении, способствующих торговле оружием между Москвой и Пхеньяном.
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