США ввели санкции против агентов ФСБ, причастных к отравлению Навального

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

В черный список согласно так называемому Магнитскому закону о привлечении к ответственности за нарушение прав человека США внесли сотрудников ФСБ Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Панаева.

"Мы также накладываем визовые ограничения на Александрова, Кудрявцева, Осипова и Панаева за их причастность к грубому нарушению прав человека", – добавляют во внешнеполитическом ведомстве США.

В 2021 году Министерство финансов США уже налагало санкции в отношении девяти россиян и двух российских организаций, причастных к отравлению Навального или российской программы химического оружия.