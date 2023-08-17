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США ввели санкции против агентов ФСБ, причастных к отравлению Навального

17 августа, 2023 четверг
21:45
Мир Алексей Навальный

Госдеп США в четверг внес в санкционный список четырех оперативников Федеральной службы безопасности России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального три года назад

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

В черный список согласно так называемому Магнитскому закону о привлечении к ответственности за нарушение прав человека США внесли сотрудников ФСБ Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Панаева.

"Мы также накладываем визовые ограничения на Александрова, Кудрявцева, Осипова и Панаева за их причастность к грубому нарушению прав человека", – добавляют во внешнеполитическом ведомстве США.

В 2021 году Министерство финансов США уже налагало санкции в отношении девяти россиян и двух российских организаций, причастных к отравлению Навального или российской программы химического оружия.

  • Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций против трех компаний из Казахстана, России и Словении, способствующих торговле оружием между Москвой и Пхеньяном.
ФСБ
санкции против России
США
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