США ввели санкции против 20 граждан и 12 компаний Беларуси
2 декабря Министерство финансов США утвердило новые санкции против 20 граждан и 12 компаний Беларуси за нарушение прав человека и провокацию миграционного кризиса
Об этом сообщается в пресс- релизе министерства.
Под действие санкций попал и Дмитрий Лукашенко, сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Среди 12 компаний, попавших в список, есть "Белтехэкспорт", "Славкалий", "Агрорасцвет", авиакомпания "Трансавиаэкспорт" и другие. Национальную авиакомпанию "Белавиа" в список не внесли.
Также под санкции попали два транспортных самолета Ил-76ТД и вертолет Agusta-Westland AW-139.
Как говорится в пресс-релизе, эти лица и компании "способствовали незаконному ввозу мигрантов в ЕС, участвовали в текущем подавлении прав человека и демократии и финансово поддерживали режим Лукашенко".
- Ранее сообщалось, что ЕС согласовал пятый пакет санкций против Беларуси, в который вошли 28 человек и организаций.
- Компания Meta заявила, что КГБ Беларуси создавал фейковые аккаунты в соцсетях, чтобы спровоцировать миграционный кризис.
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