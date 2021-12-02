США ввели санкции против 20 граждан и 12 компаний Беларуси

Об этом сообщается в пресс- релизе министерства.



Под действие санкций попал и Дмитрий Лукашенко, сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.



Среди 12 компаний, попавших в список, есть "Белтехэкспорт", "Славкалий", "Агрорасцвет", авиакомпания "Трансавиаэкспорт" и другие. Национальную авиакомпанию "Белавиа" в список не внесли.



Также под санкции попали два транспортных самолета Ил-76ТД и вертолет Agusta-Westland AW-139.



Как говорится в пресс-релизе, эти лица и компании "способствовали незаконному ввозу мигрантов в ЕС, участвовали в текущем подавлении прав человека и демократии и финансово поддерживали режим Лукашенко".

Ранее сообщалось, что ЕС согласовал пятый пакет санкций против Беларуси, в который вошли 28 человек и организаций.

Компания Meta заявила, что КГБ Беларуси создавал фейковые аккаунты в соцсетях, чтобы спровоцировать миграционный кризис.