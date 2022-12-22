США ввели против РФ новые санкции
В четверг, 22 декабря, США объявили о введении санкций против ряда российских компаний
Список десяти подсанкционных фирм обнародовал Минфин США .
В список попали следующие компании:
- концерн "Моинформсистема-Агат";
- центральный НИИ конструкционных материалов "Прометей";
- аккумуляторная компания "Ригель";
- центральный НИИ судового машиностроения;
- концерн "Научно-производственное объединение "Аврора";
- концерн "ЦНИИ "Электроприбор";
- АО "Обуховское";
- АО "Морские навигационные системы";
- Институт океанологии РАН им. Ширшевая;
- ООО "Компания Технополь".
Ранее, 1 декабря, стало известно, что страны Евросоюза согласовали договор о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. 3 декабря сообщалось, что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Евросоюза.
16 декабря ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России.
По данным издания Bloomberg, ужесточение санкций на российскую нефть обрушило ее экспорт уже в первую неделю на 54%.
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