США ввели против РФ новые санкции

Список десяти подсанкционных фирм обнародовал Минфин США .

В список попали следующие компании:

концерн "Моинформсистема-Агат";

центральный НИИ конструкционных материалов "Прометей";

аккумуляторная компания "Ригель";

центральный НИИ судового машиностроения;

концерн "Научно-производственное объединение "Аврора";

концерн "ЦНИИ "Электроприбор";

АО "Обуховское";

АО "Морские навигационные системы";

Институт океанологии РАН им. Ширшевая;

ООО "Компания Технополь".

Ранее, 1 декабря, стало известно, что страны Евросоюза согласовали договор о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. 3 декабря сообщалось, что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Евросоюза.

16 декабря ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России.

По данным издания Bloomberg, ужесточение санкций на российскую нефть обрушило ее экспорт уже в первую неделю на 54%.

США ввели новые санкции против ЧВК Вагнера.

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