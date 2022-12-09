США ввели новые санкции против России из-за получения и использования иранских дронов

Об этом заявил в пятницу на брифинге по телефону координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Сегодня мы объявляем о введении санкций против трех российских учреждений, которые были в авангарде процесса приобретения и применения иранских беспилотников", – отметил представитель Белого дома.

Он уточнил, что в этот перечень входят, в частности, воздушно-космические силы РФ как бенефициар российско-иранского соглашения о передаче беспилотников. Кроме того, в список санкций включен 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, отправлявший свой персонал в Иран с целью обучения на иранских БПЛА.

В то же время, по словам Кирби, в США оценивают возможности для введения экспортных ограничений против Ирана, чтобы прекратить доступ соответствующих технологий в эту страну.

Напомним, сегодня, 9 декабря, Великобритания расширила санкции против РФ и Ирана, в частности, в санкционный список внесли российские силовики и иранские чиновники.

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