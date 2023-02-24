США ввели новые санкции против РФ к годовщине полномасштабного вторжения

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Санкции ввели министерство финансов и государственный департамент США в координации с партнерами и союзниками по G7. Целью ограничений, касающихся ключевых секторов, генерирующих доходы РФ, является дальнейшая деградация экономики России и уменьшение ее способности вести войну против Украины.

В санкционный список попали более 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран в Европе, Азии и Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия государства-террориста против Украины.

"Мы введем санкции против дополнительных субъектов, связанных с российской оборонной и технологической промышленностью, в том числе отвечающих за пополнение российских запасов санкционных товаров или создающих условия для уклонения от российских санкций", - говорится в заявлении.

США также планируют расширить свои полномочия по санкции на металлургический и горнодобывающий сектор России.

Также сегодня планируют ввести ряд мер по экспортному контролю. Так, почти 90 компаний из РФ и третьих стран включат в список юридических лиц, которые уклоняются от санкции и принимают участие в деятельности в поддержку российского оборонного сектора. Это касается, прежде всего, Китая. Компании, добавленные в списки, не смогут покупать товары, изготовленные в США или для производства которых понадобились определенные американские технологии или программное обеспечение за рубежом.

Кроме того, будут согласовывать мероприятия по промышленному оборудованию, предметам роскоши и другим товарам. Также введут новые ограничения, которые с помощью которых можно предотвратить использование компонентов, найденных в иранских БПЛА, на поле боя в Украине.

Президент США Джо Байден сегодня подпишет указы по повышению цен на ряд импортируемых в страну российских товаров, в частности металлов, минералов и химических продуктов. Это касается прежде всего ключевых российских товаров, которые приносят доход стране-агрессору, и одновременно уменьшают зависимость США от России. Цены вырастут на сумму около 2,8 млрд долларов для России.

Эти санкции, экспортный контроль и пошлины являются частью наших постоянных усилий, направленных на наложение значительных дополнительных экономических затрат на Россию. Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы использовать все доступные нам экономические инструменты, чтобы нарушить способность России вести войну и со временем ухудшить ее экономику", - подчеркнули в заявлении.