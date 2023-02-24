США ввели новые санкции против РФ к годовщине полномасштабного вторжения
Соединенные Штаты в пятницу, 24 февраля, ввели новые санкции против России и третьих стран, поддерживающих военные усилия страны-агрессора
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Санкции ввели министерство финансов и государственный департамент США в координации с партнерами и союзниками по G7. Целью ограничений, касающихся ключевых секторов, генерирующих доходы РФ, является дальнейшая деградация экономики России и уменьшение ее способности вести войну против Украины.
В санкционный список попали более 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран в Европе, Азии и Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия государства-террориста против Украины.
"Мы введем санкции против дополнительных субъектов, связанных с российской оборонной и технологической промышленностью, в том числе отвечающих за пополнение российских запасов санкционных товаров или создающих условия для уклонения от российских санкций", - говорится в заявлении.
США также планируют расширить свои полномочия по санкции на металлургический и горнодобывающий сектор России.
Также сегодня планируют ввести ряд мер по экспортному контролю. Так, почти 90 компаний из РФ и третьих стран включат в список юридических лиц, которые уклоняются от санкции и принимают участие в деятельности в поддержку российского оборонного сектора. Это касается, прежде всего, Китая. Компании, добавленные в списки, не смогут покупать товары, изготовленные в США или для производства которых понадобились определенные американские технологии или программное обеспечение за рубежом.
Кроме того, будут согласовывать мероприятия по промышленному оборудованию, предметам роскоши и другим товарам. Также введут новые ограничения, которые с помощью которых можно предотвратить использование компонентов, найденных в иранских БПЛА, на поле боя в Украине.
Президент США Джо Байден сегодня подпишет указы по повышению цен на ряд импортируемых в страну российских товаров, в частности металлов, минералов и химических продуктов. Это касается прежде всего ключевых российских товаров, которые приносят доход стране-агрессору, и одновременно уменьшают зависимость США от России. Цены вырастут на сумму около 2,8 млрд долларов для России.
Эти санкции, экспортный контроль и пошлины являются частью наших постоянных усилий, направленных на наложение значительных дополнительных экономических затрат на Россию. Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы использовать все доступные нам экономические инструменты, чтобы нарушить способность России вести войну и со временем ухудшить ее экономику", - подчеркнули в заявлении.
- 24 февраля в Великобритании обнародовали расширенный список подсанкционных лиц-граждан РФ и запретили экспорт всех товаров, используемых Россией на фронте.
- Также в этот день стало известно, что правительство Австралии направит в Украину беспилотники и расширит санкции против России: в списке оказались 90 граждан РФ и 40 организаций, в том числе 5 вице-премьеров и патриарх Кирилл.
- 24 февраля Новая Зеландия также ввела самые большие санкции против России. Под ограничения попали 87 политиков и военных.
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