США ввели новые санкции против режима Лукашенко – визовые ограничения за "участие в подрыве демократии"
Госдеп США заявил о введении визовых ограничений против 25 должностных лиц, причастных к режиму Лукашенко за их "участие в подрыве демократии"
Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США.
Отмечается, что попавшие под санкции должностные лица причастны к закону о смертной казни для лиц, осужденных за так называемые "попытки терроризма" - обвинение, которое использовалось для подавления демократической оппозиции.
Кроме того, в сообщении говорится, что некоторые из этих чиновников также поддержали закон о лишении гражданства находящихся за пределами страны белорусов, обвиняемых в "экстремизме" и конфискации их имущества за совершение "недружественных действий в отношении Беларуси".
"Мы не будем стоять в стороне, пока этот режим продолжает преследовать и репрессировать мирных протестующих, демократическую оппозицию, журналистов, профсоюзных деятелей, активистов, правозащитников и обычных белорусов", - говорится в заявлении.
Госдеп осудил преследование оппозиционера Светланы Тихановской, заключение основателя Белорусского фонда спортивной солидарности Алекса Апейкина и спортсменки Александры Герасимены, а также содержание в качестве политзаключенного лауреата Нобелевской премии мира Алеся Бяляцкого.
Сообщается, что включая эти санкции, Госдеп уже наложил визовые ограничения на 322 человека.
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