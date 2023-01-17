Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США.

Отмечается, что попавшие под санкции должностные лица причастны к закону о смертной казни для лиц, осужденных за так называемые "попытки терроризма" - обвинение, которое использовалось для подавления демократической оппозиции.

Кроме того, в сообщении говорится, что некоторые из этих чиновников также поддержали закон о лишении гражданства находящихся за пределами страны белорусов, обвиняемых в "экстремизме" и конфискации их имущества за совершение "недружественных действий в отношении Беларуси".

"Мы не будем стоять в стороне, пока этот режим продолжает преследовать и репрессировать мирных протестующих, демократическую оппозицию, журналистов, профсоюзных деятелей, активистов, правозащитников и обычных белорусов", - говорится в заявлении.

Госдеп осудил преследование оппозиционера Светланы Тихановской, заключение основателя Белорусского фонда спортивной солидарности Алекса Апейкина и спортсменки Александры Герасимены, а также содержание в качестве политзаключенного лауреата Нобелевской премии мира Алеся Бяляцкого.

Сообщается, что включая эти санкции, Госдеп уже наложил визовые ограничения на 322 человека.

Тайвань расширил список товаров, в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения по поставкам в Россию и Беларусь. В частности, это продукции машиностроения и химии.

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