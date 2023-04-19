Об этом информирует Минфин США.

"Сеть, которая попала под санкции сегодня, закупила товары и технологии для иранского правительства и его оборонной промышленности, программы БПЛА. Министерство финансов будет продолжать применять свои санкции против усилий Ирана по военным закупкам, способствующим региональной опасности и глобальной нестабильности", - заявил замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило одно физическое лицо и шесть организаций в сети уклонения от санкций, способствовавших закупке Ираном электронных компонентов для его военных программ, в том числе используемых в беспилотных летательных аппаратах.

Используя многочисленные подставные компании, гражданин Ирана Мехди Хошгадам, директор PASNA, искал электронные компоненты у иностранных поставщиков, преимущественно из Китая.

Кроме того, речь идет о подставных компаниях в Гонконге и Малайзии. В результате сегодняшних действий все имущество в собственности физических и юридических лиц, находящихся в Штатах или во владении или под контролем лиц США, должны быть заблокированы.