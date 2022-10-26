США ввели новые санкции против олигархов РФ и чиновников Ирана

Об этом идет речь на портале Минфина США.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) приняло меры для противодействия постоянным кампаниям вредного влияния правительства Российской Федерации и системной коррупции в Молдове, наложив санкции на девять человек и 12 организаций", - говорится в сообщении.

Известно, что под санкции попали олигархи, получившие широкую популярность за захват и коррупцию политических и экономических институтов Молдовы, а также действовавшие как инструменты российской кампании глобального влияния, стремящейся манипулировать Соединенными Штатами и их союзниками и партнерами, включая Молдову и Украину. .

Как сообщает Минфин США, в преддверии молдавских выборов 2021 года Россия планировала подорвать позиции президента Молдовы Маи Санду и вернуть Молдову в сферу влияния России.

Под ограничения в частности попал Игорь Юрьевич Чайка, являющийся сыном бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Именно Игорь Чайка совместно с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым разработал подробные планы по свержению власти президента Молдовы.

Также под санкции попали чиновники из Ирана, которых США считают ответственными за подавление протестов и продолжающуюся в стране интернет-цензуру. Речь идет о руководстве Корпуса стражей исламской революции, чиновниках провинций Систан и Белуджистан и иранских тюремных чиновниках.

16 октября издание The Washington Post сообщило, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.

Также Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2, превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.

18 октября командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов отметил, что иранские дроны Россия использует только против гражданской и энергетической инфраструктуры Украины, а не на поле боя