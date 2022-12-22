США ввели новые санкции против НДС Вагнера

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство торговли США.

"Группа Вагнера является одной из самых известных наманских организаций в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека в Украине", – заявил заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес.

Согласно ограничениям, ПВК Вагнера теперь будут определяться как "конечный пользователь военного оборудования" и испытывает существенные ограничения, если попытается приобрести любые технологии, созданные с привлечением американского оборудования.

"Сегодня мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, стремящимся подхватить эстафету жестокости от шатающейся путинской армии, что министерство торговли США без колебаний будет действовать против них", - подчеркнул он.

Как сообщает Reuters, такое решение администрации Джо Байдена должно сигнализировать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в среду прибыл в Белый дом в рамках первого зарубежного визита с момента полномасштабной войны.

Агентство напоминает, что еще в 2017 году США добавили ПИК Вагнера в торговый "черный список".

Напомним, ППК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ПИК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин долгое время отрицал связь с ППК "Вагнера", и недавно подтвердил существование этой группы и признал ее основателем. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.

В Британии группа юристов во главе с фирмой McCue Jury & Partners судятся против ППК "Вагнера" из-за действий в Украине. Иск, поданный в Высокий суд Лондона, основывается на незаконном сговоре между Пригожиным, ПИК "Вагнера" и военной машиной Путина с целью терроризирования украинского народа с использованием незаконных средств.

По состоянию на сегодняшний день только одно государство ЕС, Эстония, признало группу "Вагнера" террористической организацией.

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb