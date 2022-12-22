США ввели новые санкции против НДС Вагнера
США объявило о новых ограничениях на экспорт технологий для российского ПИК Вагнера с целью дальнейшего ограничения ее способностей через участие во вторжении в Украину
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство торговли США.
"Группа Вагнера является одной из самых известных наманских организаций в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека в Украине", – заявил заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес.
Согласно ограничениям, ПВК Вагнера теперь будут определяться как "конечный пользователь военного оборудования" и испытывает существенные ограничения, если попытается приобрести любые технологии, созданные с привлечением американского оборудования.
"Сегодня мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, стремящимся подхватить эстафету жестокости от шатающейся путинской армии, что министерство торговли США без колебаний будет действовать против них", - подчеркнул он.
Как сообщает Reuters, такое решение администрации Джо Байдена должно сигнализировать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в среду прибыл в Белый дом в рамках первого зарубежного визита с момента полномасштабной войны.
Агентство напоминает, что еще в 2017 году США добавили ПИК Вагнера в торговый "черный список".
- Напомним, ППК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ПИК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин долгое время отрицал связь с ППК "Вагнера", и недавно подтвердил существование этой группы и признал ее основателем. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.
- В Британии группа юристов во главе с фирмой McCue Jury & Partners судятся против ППК "Вагнера" из-за действий в Украине. Иск, поданный в Высокий суд Лондона, основывается на незаконном сговоре между Пригожиным, ПИК "Вагнера" и военной машиной Путина с целью терроризирования украинского народа с использованием незаконных средств.
- По состоянию на сегодняшний день только одно государство ЕС, Эстония, признало группу "Вагнера" террористической организацией.
- Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.
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