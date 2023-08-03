США ввели новые санкции против научных учреждений и граждан России
Министерство финансов США объявило о введении дополнительных санкций против России, в том числе против научных учреждений из состава Российской академии наук (РАН)
Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами минфина США.
В списке санкций США оказались Институт общей физики имени Прохорова Российской академии наук, Казанский научный центр РАН, а также Институт физики твердого тела РАН.
Кроме того, к перечню ограничений добавлены два физических лица из России и ОАЭ, связанные с компанией Vega Strategic Services, а также с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Дополнительно в списке обозначены два грузовых судна и одна яхта.
- Напомним, также сегодня, 3 августа, Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против Беларуси в связи с незаконным вторжением России в Украину и в ответ на причастность Минска к агрессии.
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