США ввели новые санкции против научных учреждений и граждан России

Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами минфина США.

В списке санкций США оказались Институт общей физики имени Прохорова Российской академии наук, Казанский научный центр РАН, а также Институт физики твердого тела РАН.

Кроме того, к перечню ограничений добавлены два физических лица из России и ОАЭ, связанные с компанией Vega Strategic Services, а также с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Дополнительно в списке обозначены два грузовых судна и одна яхта.