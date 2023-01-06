США ввели новые санкции против иранских чиновников, причастных к производству и поставке дронов в РФ
Соединенные Штаты объявили о введении нового пакета санкций против ключевых иранских чиновников и организаций, причастных к производству и передаче России боевых беспилотников, а также из-за продолжения Тегераном ракетных программ
Об этом сообщили в Государственном департаменте США.
Соединенные Штаты ввели санкции против высокопоставленных должностных лиц Qods Aviation Industries (QAI) – иранского производителя оборонной техники, ответственного за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, а также Организации аэрокосмической промышленности Ирана (AIO) – главной организации, ответственной за надзор за программами разработки баллистических ракет Ирана.
Как отметили в госдепе, санкции введены в отношении юридических лиц, вовлеченных в производство и передачу иранских БПЛА серий Shahed и Mohajer, "которые Москва продолжает использовать в своих жестоких атаках на Украину, включая ее критическую инфраструктуру".
В правительстве США подчеркнули, что военная поддержка иранским режимом России не только разжигает конфликт в Украине, но также нарушает резолюцию Совета Безопасности, предоставляя военные БПЛА без предварительного отдельного одобрения Совбеза ООН.
"Иран должен прекратить поддержку неспровоцированной агрессивной войны России в Украине, и мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы прервать и задержать эти переводы и взыскать средства с субъектов, вовлеченных в эту деятельность", – говорится в сообщении.
Имена подсанкционных лиц обнародованы в официальном сообщении управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Среди них – председатель совета директоров QAI, отвечавший за переговоры по соглашению Ирана с Россией о поставках дронов, управляющий директор QAI, члены Совета директоров QAI.
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