США ввели новые санкции против иранских чиновников, причастных к производству и поставке дронов в РФ

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Соединенные Штаты ввели санкции против высокопоставленных должностных лиц Qods Aviation Industries (QAI) – иранского производителя оборонной техники, ответственного за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, а также Организации аэрокосмической промышленности Ирана (AIO) – главной организации, ответственной за надзор за программами разработки баллистических ракет Ирана.

Как отметили в госдепе, санкции введены в отношении юридических лиц, вовлеченных в производство и передачу иранских БПЛА серий Shahed и Mohajer, "которые Москва продолжает использовать в своих жестоких атаках на Украину, включая ее критическую инфраструктуру".

В правительстве США подчеркнули, что военная поддержка иранским режимом России не только разжигает конфликт в Украине, но также нарушает резолюцию Совета Безопасности, предоставляя военные БПЛА без предварительного отдельного одобрения Совбеза ООН.

"Иран должен прекратить поддержку неспровоцированной агрессивной войны России в Украине, и мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы прервать и задержать эти переводы и взыскать средства с субъектов, вовлеченных в эту деятельность", – говорится в сообщении.

Имена подсанкционных лиц обнародованы в официальном сообщении управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Среди них – председатель совета директоров QAI, отвечавший за переговоры по соглашению Ирана с Россией о поставках дронов, управляющий директор QAI, члены Совета директоров QAI.

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