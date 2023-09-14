США ввели новые санкции против более 150 компаний и лиц, помогающих РФ обходить ограничения

Об этом сообщает Минфин США.

Под санкции попали компании и люди, которые помогают российскому ВПК, привлеченные в производстве ракет, ударных БПЛА, а также поставляют электронику и компоненты, без которых процесс производства вооружений был бы невозможен.

В списке, в частности, основатель Российской медной компании Игорь Алтушкин, председатель совета директоров АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и его сын Джахангир Махмудов.

Также под санкциями оказались Автоваз, Москвич, Росавтодор, НПО "Сатурн", Синко-Банк, 61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, а также Ульяновский патронный завод, Ростовский институт радиосвязи и другие компании.

Кроме российских компаний под санкциями оказались юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР и другие.

К примеру, ограничения введены против финских компаний — Siberica и Luminor — и их эстонских и французских сотрудников, участвовавших в поставке электронных компонентов российским фирмам — например, камер для беспилотников, литиевых батарей и оптических фильтров.

Что известно о санкциях против РФ

Новый 11-й пакет санкций против РФ должен был быть принят до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил , что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Также с требованием исключить из списка компании выступила Греция.

8 мая издание Finacial Times сообщило, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставки в Россию электроники.

В июне издание Politico сообщило, что Германия, Франция и еще несколько стран-членов ЕС опасаются того, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения.

15 июня Bloomberg писал, что ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ.

21 июня послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазейок, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения.

28 июня Швейцария добавила в списки ограничений в отношении РФ новых лиц и организаций, таким образом страна поддержала 11-й пакет санкций ЕС.

Впоследствии, 20 июля, Совет Европейского Союза поддержал действие санкций, направленных против отдельных секторов экономики России до конца января следующего года. Впоследствии Европейский союз ввел новые санкции против 7 российских лиц и пяти организаций за распространение пропаганды и дезинформации.

Уже в сентябре Reuters писал , что ЕС планирует убрать из санкционного списка трех российских бизнесменов.

13 сентября Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода.