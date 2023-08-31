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США ввели новые санкции против авиакомпаний из РФ

31 августа, 2023 четверг
03:16
Экономика

Министерство торговли США включило в список санкций самолеты российских компаний, занимающихся бизнес-перевозками – сейчас в списке США 297 самолетов российских компаний

Об этом пишет российское издание "Известия".

В частности, в черный список попали три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450 и один Airbus A320 авиакомпании "Меридиан", два Gulfstream - G550 и G650 "Северо-Запада", один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia, а также один Airbus A3 .

По данным сервиса Flightradar, из девяти попавших под санкции бизнес-джетов лишь два самолета "Меридиана" продолжают выполнять рейсы по России, а также в Турцию (Стамбул, Даламан и Бодрум) и Азербайджан (Баку). Еще один Gulfstream не летал с сентября прошлого года, а другой – с июня 2023-го. Самолеты других операторов прекратили полеты в конце июля – начале августа.

Также бюро промышленности и безопасности Минторга США добавило в список новых самолетов российских магистральных авиакомпаний. Список пополнился 117 единицами, эксплуатирующими "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines, Norwind, Nordstar, "Уральские авиалинии", Utair, "Ямал", Smartavia и другие.

В списке санкций Минторга США в настоящее время указаны 297 самолетов российских компаний. Предыдущий вариант списка был составлен в марте 2023 года.

  • Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
  • 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
  • 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
  • С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.
  • В конце июля 2022 года Иран заключил с РФ соглашение, по которому будет ремонтировать российские самолеты и поставлять в них детали.
  • В июне 2023 года стало известно, что в РФ из-за санкций внутренние авиаперелеты подорожали почти на треть.
  • Осенью 2023 г. Россию отключат от швейцарской системы SITA, которая занимает около 90% рынка гражданской авиации и используется для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

санкции против России
США
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