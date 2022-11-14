США введут санции против 42 человек и компаний, причастных к закупке военных технологий для РФ
Министр финансов США Джанет Еллен сообщила, что США введут санкции против 14 физических и 28 юридических лиц, причастных к закупке военных технологий для РФ
Об этом пишет Reuters .
Она заявила, что оглашение санкций запланировано на вечер понедельника.
"Это часть наших более масштабных усилий, направленных на срыв военных действий России и лишение ее необходимого оружия и оборудования посредством санкций и экспортного контроля", - заявила Еллен.
Пока она не сообщает, какие же технологии попадут под санкции, чтобы перекрыть российские закупки.
Также отмечается, что министерство финансов США наложило санкции на отдельные военно-промышленные компании в России, а министерство торговли прекратило экспорт американских компонентов и американских технологий, использовавшихся в части военной техники РФ.
- Еллен также заявила, что некоторые санкции против России могут действовать и после завершения войны.
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