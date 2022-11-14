Об этом пишет Reuters .

Она заявила, что оглашение санкций запланировано на вечер понедельника.

"Это часть наших более масштабных усилий, направленных на срыв военных действий России и лишение ее необходимого оружия и оборудования посредством санкций и экспортного контроля", - заявила Еллен.

Пока она не сообщает, какие же технологии попадут под санкции, чтобы перекрыть российские закупки.

Также отмечается, что министерство финансов США наложило санкции на отдельные военно-промышленные компании в России, а министерство торговли прекратило экспорт американских компонентов и американских технологий, использовавшихся в части военной техники РФ.

Еллен также заявила, что некоторые санкции против России могут действовать и после завершения войны.

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