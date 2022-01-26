США введут санкции против руководства РФ в случае нового нападения на Украину, - Псаки

Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ .



"Это будет включать, в частности, меры, направленные против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина и членов правительства", - сказала она на брифинге.



Псаки добавила, что не все идеи о санкциях, которые распространяют СМИ, могут быть воплощены сразу.

Таким образом, она прокомментировала заявление президента Джо Байдена о готовности подумать над введением санкций против Путина в случае вторжения в Украину.

Великобритания разрабатывает пакет усиленных санкций против Кремля в случае нападения России на Украину, которые могут быть направлены лично против президента РФ Владимира Путина