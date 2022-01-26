США введут санкции против руководства РФ в случае нового нападения на Украину, - Псаки
США в случае нового российского нападения на Украину введут санкции против экономических интересов руководства РФ
Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ .
"Это будет включать, в частности, меры, направленные против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина и членов правительства", - сказала она на брифинге.
Псаки добавила, что не все идеи о санкциях, которые распространяют СМИ, могут быть воплощены сразу.
Таким образом, она прокомментировала заявление президента Джо Байдена о готовности подумать над введением санкций против Путина в случае вторжения в Украину.
- Великобритания разрабатывает пакет усиленных санкций против Кремля в случае нападения России на Украину, которые могут быть направлены лично против президента РФ Владимира Путина
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