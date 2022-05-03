США всегда поддерживали плюрализм независимых голосов, - Квин об отключениях из Т2 Эспрессо, Пятого и Прямого каналов
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин прокомментировала выключение из цифрового эфира телеканалов "Еспресо", "Прямой" и "Пятый"
Об этом она заявила в интервью Радио Свобода .
Квин ответила на вопрос: ограничивает ли власть свободу слова в Украине, выключив из цифрового вещания Еспресо, Прямой и 5 канал.
"Я только могу сказать, что США всегда поддерживали плюрализм независимых голосов. Мы считаем, что это краеугольный камень сильной демократии. И мы призываем все государства обеспечивать возможность большому массиву разнообразных голосов быть услышанными", - отметила Тимасова поверенная США.
- Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5 канал из цифровой сети Т2. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по поводу отключения вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.
- На сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция, в которой украинцы требуют защитить свободу слова и вернуть в украинский цифровой эфир телеканалы "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой".
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