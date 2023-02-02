Об этом пишет CNN .

"США не сообщили союзникам, что они будут против того, чтобы другие страны посылали свои запасы F-16 в Украину", - отмечает издание со ссылкой на собственные источники.

При этом американские чиновники считают, что для США отправить свои истребители было бы дорогой и сложной мерой, которая "не стоит того в краткосрочной перспективе по сравнению с более неотложными потребностями Украины в артиллерии, ракетах и системах ПВО".

В то же время издание отмечает, что европейские страны, имеющие на вооружении F-16 и другие типы истребителей, "также, кажется, сейчас не готовы их передать".

Ранее СМИ писали, что международные партнеры Украины начали прения о поставках современных истребителей для ВСУ.

25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил передачу Украине боевой авиации.

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