Об этом сообщается на сайте Службы распространения визуальной информации Минобороны США.

Отмечается, что истребители F-35A Lightning II из 354-й авиабригады прибыли в Японию с базы Военно-воздушных Эйлсон, штат Аляска, для дальнейшего участия в многонациональных военных учениях Northern Edge 2023-2, прошедших в Тихоокеанском регионе 2023 года.