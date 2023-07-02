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США временно передислоцировали истребители с Аляски в Японию

2 июля, 2023 воскресенье
18:10
Мир

На японскую авиабазу Кадена прибыли истребители США для участия в многонациональных военных учениях

Об этом сообщается на сайте Службы распространения визуальной информации Минобороны США.

Отмечается, что истребители F-35A Lightning II из 354-й авиабригады прибыли в Японию с базы Военно-воздушных Эйлсон, штат Аляска, для дальнейшего участия в многонациональных военных учениях Northern Edge 2023-2, прошедших в Тихоокеанском регионе 2023 года.

  • 30 июня стало известно, что американский государственный департамент одобрил продажу истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования Чехии в рамках сделки на сумму до 5,62 млрд долларов.
оружие
Япония
США
Военные новости
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