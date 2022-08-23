США впервые за полвека запускают миссию на Луну

Об этом сообщает Space.com.

Космическое агентство одобрило миссию Artemis 1 на запуск испытательного полета вокруг Луны без экипажа на следующей неделе. Старт запланирован на понедельник, 29 августа. Резервными днями являются 2 и 5 сентября.

Историческая миссия, первая в программе NASA Artemis, направленная на возвращение астронавтов на Луну, стартует из Космического центра Кеннеди во Флориде. Это будет первый полет мегараракеты Space Launch System (SLS), мощнейшей ракеты NASA в истории, и критическое испытание космического корабля Orion.

Artemis 1 запустит 98-метровую мегаракету SLS и ее капсулу Orion в 42-дневную миссию, чтобы обогнуть Луну и вернуться на Землю. NASA рассматривает испытательный полет как свою первую почти за 50 лет миссию на Луну с космическим кораблем, способным разместить экипаж. Это также первое новое собственное транспортное средство NASA после того, как агентство прекратило пополнять свой флот космических челноков более десяти лет назад.

Согласно плану NASA, Artemis 1 будет лететь около недели, чтобы достичь лунной орбиты. Он пробудет там около месяца, а 10 октября вернется на Землю.

42-дневный марафон миссии превышает стандартные 10-дневные полеты экипажа Artemis, запланированные NASA. Это даст NASA и Европейскому космическому агентству, построившему сервисный модуль Orion, время определить любые проблемы, которые необходимо решить во время первого полета с экипажем.

А полет уже с экипажем, Artemis 2, NASA надеется совершить в 2024 году. Artemis 3, первая высадка экипажа на Луну, запланирована на 2025 год и будет использовать посадочный модуль SpaceX Starship для доставки астронавтов в одно из 13 потенциальных мест на Луне, Южный полюс. Но обе эти миссии, конечно, зависят от того, как пройдет Артемида1.

Накануне NASA сообщило, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" сделал очень подробные фото Юпитера.

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