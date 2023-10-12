США впервые ввели санкции против двух компаний за превышение потолка цены на российскую нефть

Об этом сообщило управление контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

OFAC наложил санкции на две организации, перевозившие российскую нефть с нарушением ограничений цен на нее, установленных G7 на уровне 60$ за баррель. Также OFAC блокирует собственность на два танкера, которые использовали для поставки нефти в обход ограничений.

Под санкции оказались судоходная компания Lumber Marine SA из Объединенных Арабских Эмиратов и турецкая Ice Pearl Navigation Corp.

Lumber Marine танкером SCF Primorye перевозила российскую нефть арктического сорта Novy Port по цене $75 за баррель, а турецкая компания – танкером Yasa Golden Bosphorus перевозила нефть сорта ESPO по цене свыше $80 за баррель.

"Сегодняшние действия демонстрируют наше неизменное обязательство уменьшить ресурсы России для ее войны против Украины и обеспечить соблюдение ограничения цен", – сказал замминистра финансов США Уолли Адейемо. – Мы по-прежнему привержены реализации политики ограничения цен, имеющей две цели: уменьшить доходы от нефти, которые Россия использует, чтобы вести свою несправедливую войну против Украины, и поддерживать мировые энергетические рынки стабильными и хорошо обеспеченными, несмотря на турбулентность, вызванную неспровоцированным вторжением России в Украину. Мы будем продолжать принимать меры по достижению этих двух целей

Соединенные Штаты являются частью международной коалиции ограничения цен, включая G7, Европейский Союз и Австралию, согласившихся запретить импорт сырой нефти и нефтепродуктов происхождения из Российской Федерации. Они также договорились ограничить спектр услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов происхождения из РФ, если эта нефть не покупается и не продается по или ниже предельных цен, установленных коалицией или разрешено лицензией.

Целью ограничения цены является поддержание надежной поставки сырой нефти и нефтепродуктов на мировой рынок, одновременно уменьшая доходы, которые Российская Федерация получает от нефти после того, как ее собственная война против Украины повысила мировые цены на энергоносители.

Российская нефть: сокращение добычи и санкции

5 декабря 2022 г. официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. Согласно решению российскую нефть можно покупать не дороже 60 долларов за баррель.

В сентябре исполняющий обязанности помощника министра финансов США Эрик Ван Ностранд рассказал, что ценовой лимит на российскую нефть продолжает работать и снижать доходы Москвы.

Впоследствии стало известно, что страны Группы семи и союзники отложили регулярный пересмотр потолка цен на российскую нефть, хотя большая ее часть торгуется выше лимита из-за роста мировых цен на нефть.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби недавно заявил, что США внимательно следят за нефтяным экспортом России и работают с союзниками, чтобы установленные ценовые ограничения не нарушались.