США впервые разрешили продажу системы ПВО "Праща Давида" из Израиля за границу
Соединенные Штаты одобрили разрешение Израиля на продажу системы противовоздушной обороны "Праща Давида" по просьбе Финляндии, что станет первым случаем передачи этого вооружения за границу
Об этом пишет The Times of Israel.
Финляндия объявила о желании приобрести систему "Праща Давида" еще в апреле, на следующий день после вступления в НАТО. Но этот шаг нуждался в одобрении США, с которыми Израиль совместно разработал систему.
Стоимость сделки, подписание которой ожидается в ближайшие дни, составляет около 316 миллионов евро.
"Прящая Давида" производства Rafael Advanced Defense Systems способна перехватывать ракеты и снаряды на расстоянии до 300 километров. Израиль использует ее с 2017 как систему среднего уровня в рамках комплекса противоракетной обороны.
Первый успешный боевой пуск системы состоялся в мае 2023 г. во время контртеррористической операции "Щит и стрела".
Ранее США также одобрили продажу Германии израильской системы противоракетной обороны "Хэц-3" (Arrow-3) в рамках контракта стоимостью в четыре миллиарда евро.
- 1 января американское издание Axios сообщило, что Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский якобы вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.
- В феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил , что изучает возможность предоставления Украине военной помощи и передачи системы ПВО "Железный купол".
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