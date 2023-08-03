США впервые разрешили продажу системы ПВО "Праща Давида" из Израиля за границу

Об этом пишет The Times of Israel.

Финляндия объявила о желании приобрести систему "Праща Давида" еще в апреле, на следующий день после вступления в НАТО. Но этот шаг нуждался в одобрении США, с которыми Израиль совместно разработал систему.

Стоимость сделки, подписание которой ожидается в ближайшие дни, составляет около 316 миллионов евро.

"Прящая Давида" производства Rafael Advanced Defense Systems способна перехватывать ракеты и снаряды на расстоянии до 300 километров. Израиль использует ее с 2017 как систему среднего уровня в рамках комплекса противоракетной обороны.

Первый успешный боевой пуск системы состоялся в мае 2023 г. во время контртеррористической операции "Щит и стрела".

Ранее США также одобрили продажу Германии израильской системы противоракетной обороны "Хэц-3" (Arrow-3) в рамках контракта стоимостью в четыре миллиарда евро.