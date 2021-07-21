США впервые при Байдене нанесли воздушный удар по Сомали

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что это был первый удар по сомалийским боевикам с 20 января, когда Джо Байден стал президентом США.

Связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аль-Шабааб" стремится свергнуть правительство в Сомали. Они хотят установить власть, которая будет основана на строгом толковании законов шариата.