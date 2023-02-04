США впервые передали Украине конфискованные средства олигарха РФ

Об этом сообщает CNN .

Во время встречи с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным генеральный прокурор США Меррик Гарленд объявил о первой передаче конфискованных активов из-за санкций против российского олигарха.

"Сегодня я объявляю, что разрешил первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине... Эти конфискованные активы появились после того, как я объявил в апреле прошлого года о предъявлении обвинения указанному российскому олигарху Константину Малофееву по обвинениям в санкций" – сказал Гарленд.

Он пояснил, что согласно документу, в дальнейшем изъятые средства будут переданы Госдепу в поддержку народа Украины.

"Сегодня мы получили разрешение на передачу конфискованных активов в размере 5,4 миллионов долларов США Государственному департаменту с целью восстановления разрушенной войной Украины", - добавил Костин.