США впервые передали Украине конфискованные средства олигарха РФ
Сегодня, 3 февраля, генеральный прокурор США впервые разрешил передать конфискованные средства российского олигарха Украине – речь идет о $5,4 млн. Константина Малофеева
Об этом сообщает CNN .
Во время встречи с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным генеральный прокурор США Меррик Гарленд объявил о первой передаче конфискованных активов из-за санкций против российского олигарха.
"Сегодня я объявляю, что разрешил первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине... Эти конфискованные активы появились после того, как я объявил в апреле прошлого года о предъявлении обвинения указанному российскому олигарху Константину Малофееву по обвинениям в санкций" – сказал Гарленд.
Он пояснил, что согласно документу, в дальнейшем изъятые средства будут переданы Госдепу в поддержку народа Украины.
"Сегодня мы получили разрешение на передачу конфискованных активов в размере 5,4 миллионов долларов США Государственному департаменту с целью восстановления разрушенной войной Украины", - добавил Костин.
- Напомним, накануне стало известно, что окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву – это открывало путь для последующей передачи этих средств Украине.
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