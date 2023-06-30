США возобновили членство в ЮНЕСКО: обязались погасить долги
Соединенные Штаты предоставили организации финансовый план погашения задолженных с 2011 года взносов. Страны-члены ЮНЕСКО проголосовали за возвращение членства США
Об этом сообщили на сайте ЮНЕСКО.
Во время внеочередной сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в пятницу, 30 июня, в Париже государства-члены проголосовали за возобновление полноправного членства США в организации с июля.
Страна предоставила финансовый план, включавший в себя обязательства погасить задолженность в размере 619 млн дол. США. Условием возвращения в США было принятие представленного плана.
В четверг, 29 июня, 193 страны-члены ЮНЕСКО собрались на внеочередную сессию Генеральной конференции, чтобы рассмотреть это предложение. В пятницу они приняли американское предложение значительным большинством голосов: 132 за, 10 – против.
Соединенные Штаты будут финансировать сумму, эквивалентную 22% регулярного бюджета ЮНЕСКО. К этому прибавят постепенную выплату их задолженности и, начиная с 2023 года, добровольные взносы для финансирования программ, в том числе тех, которые поддерживают доступ к образованию в Африке, память о Холокосте и защите журналистов.
В 2011 г. администрация тогдашнего президента США Барака Обамы прекратила финансирование ЮНЕСКО после того, как членом организации стала Палестина – это было запрещено американским законодательством.
В 2017 году администрация Трампа объявила о выходе из ЮНЕСКО из-за "антиизраильской предвзятости". Вскоре выход из организации объявил Израиль.
Официально Соединенные Штаты вышли из ЮНЕСКО 1 января 2019, но оставили за собой статус наблюдателя.
Среди причин возвращения в организацию в США были названы реформы и новые инициативы ЮНЕСКО.
- 8 июня США направили письмо генеральному директору ЮНЕСКО о возвращении в организацию уже в июле.
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