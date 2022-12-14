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США внесут более 30 китайских технологических компаний в санкционный список

14 декабря, 2022 среда
15:25
Мир

Администрация президента США Джо Байдена планирует внести в "черный список" более 30 китайских технологических компаний

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечают, что такие ограничения не позволят США торговать с этими компаниями, в частности, с Yangtze Memory Technologies. Так американским компаниям будет запрещено продавать технологии китайским компаниям из санкционного списка, если у них нет специальной экспортной лицензии от министерства торговли.

Во время брифинга в Пекине в среду представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что "США политизировали и вооружили экономическое сотрудничество". Он отметил, что действия Штатов нарушили цепи поставок. По его словам, Китай примет меры по защите прав своих компаний.

Представитель компании Yangtze Memory Technologies отказался давать изданию комментарии.

В октябре администрация Байдена уже обнародовала список ряда ограничений, которые сокращали возможности Китая покупать полупроводники и оборудование для производства микросхем. Также министерство торговли США внесло более 30 китайских компаний, включая Yangtze Memory Technologies, в список "непроверенных импортеров" американской продукции. В течение 60 месяцев эти компании должны доказать, что их деятельность не вредит нацбезопасности Штатов.

Справка: Yangtze Memory Technologies – крупнейший китайский производитель полупроводников 3D NAND. Они производят микросхемы памяти, являющиеся частями смартфонов и других компьютерных устройств. Yangtze Memory Technologies конкурирует с такими компаниями, как Samsung Electronics Co.

  • 12 декабря президент США Джо Байден сообщил, что темпы уровня экономического роста Америки в 2022 году могут впервые превысить динамику экономики Китая.

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