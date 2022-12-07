США внесли в "черный список" десять компаний РФ: что известно
Министерство торговли США добавило в свой "черный список" 24 иностранных компании и организации, из которых 10 юридических лиц базируются в России. В частности, среди них производители компьютерного оборудования и микросхем
Об этом идет речь в базе Федерального реестра США.
Известно, что в список были внесены российский производитель компьютерного оборудования Kraftway, холдинг "Росэлектроника", Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники и производитель микросхем "ПКК Миландр", а также связанные с ним юридические лица. Кроме того, в список были добавлены компании Fibersense и Оптолинк.
В общей сложности из 24 иностранных компаний и организаций, на которые наложили санкции Министерство торговли США, 10 юридических лиц базируются в России.
Среди других попавших под санкции компаний - юридические лица, зарегистрированные в Латвии, ОАЭ, Пакистане, Сингапуре и Швейцарии. Как уточняется, в отношении компаний из списка будет действовать "презумпция отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии.
кроме того, США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр". Известно, что компания работает в российском секторе производства электроники и занимается военными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.
- 1 декабря Швейцария заморозила российские активы на 7,2 млрд евро. Как сообщают в Минэкономики страны, эта сумма приводится без учета стоимости 15 замороженных объектов недвижимости юридических и физических лиц, на которые были наложены санкции.
- 2 декабря власти Португалии в соответствии с санкциями Европейского Союза против России заморозили около 18 миллионов евро активов подсанкционных лиц.
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