Об этом идет речь в базе Федерального реестра США.

Известно, что в список были внесены российский производитель компьютерного оборудования Kraftway, холдинг "Росэлектроника", Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники и производитель микросхем "ПКК Миландр", а также связанные с ним юридические лица. Кроме того, в список были добавлены компании Fibersense и Оптолинк.

В общей сложности из 24 иностранных компаний и организаций, на которые наложили санкции Министерство торговли США, 10 юридических лиц базируются в России.

Среди других попавших под санкции компаний - юридические лица, зарегистрированные в Латвии, ОАЭ, Пакистане, Сингапуре и Швейцарии. Как уточняется, в отношении компаний из списка будет действовать "презумпция отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии.

кроме того, США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр". Известно, что компания работает в российском секторе производства электроники и занимается военными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

1 декабря Швейцария заморозила российские активы на 7,2 млрд евро. Как сообщают в Минэкономики страны, эта сумма приводится без учета стоимости 15 замороженных объектов недвижимости юридических и физических лиц, на которые были наложены санкции.

2 декабря власти Португалии в соответствии с санкциями Европейского Союза против России заморозили около 18 миллионов евро активов подсанкционных лиц.

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