США внесли Украину в список стран "очень высокого" риска COVID-19 для туристов

Об этом сообщает CNN .



Согласно критериям американского регулятора, за последние 28 дней в пунктах назначения, подпадающих под категорию 4-го уровня опасности, наблюдалось более 500 случаев COVID-19 на 100 000 жителей.



К 4-му уровню опасности США также отнесли Австрию, Багамы, Ботсвану, Хорватию, Грецию, Ирландию, Ямайку, Мальдивы, Швейцарию, Тайланд, Турцию, Великобританию.



Напомним, в Херсонской и Черниговской области заявили о критической ситуации с кислородом для COVID-больных.

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