США внесли 37 российских и китайских компаний в торговый черный список
Соединенные Штаты внесли в черный список торговли 37 компаний Китая и России, в том числе за помощь российской армии и поддержку вооруженных сил КНР
Об этом проинформировало американское министерство торговли, пишет Reuters .
"Когда мы обнаруживаем организации, представляющие угрозу национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов, мы добавляем их в список организаций, чтобы обеспечить возможность тщательного изучения их операций", - заявила помощник госсекретаря Теа Кендлер.
Так, Соединенные Штаты добавляют 37 организаций в свой черный список торговли. Это связано с поддержкой военных Китая и России, содействия или участия в нарушениях прав человека в Мьянме и Китае.
- Напомним, президент США Джо Байден известил американский Конгресс о том, что он продлевает на очередной годовой срок действие санкций против России.
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