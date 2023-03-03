США внесли 37 российских и китайских компаний в торговый черный список

Об этом проинформировало американское министерство торговли, пишет Reuters .

"Когда мы обнаруживаем организации, представляющие угрозу национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов, мы добавляем их в список организаций, чтобы обеспечить возможность тщательного изучения их операций", - заявила помощник госсекретаря Теа Кендлер.

Так, Соединенные Штаты добавляют 37 организаций в свой черный список торговли. Это связано с поддержкой военных Китая и России, содействия или участия в нарушениях прав человека в Мьянме и Китае.