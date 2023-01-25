США вместе с союзниками предоставят Украине 3 тыс. артиллерийских систем, боеприпасы и ПВО

Об этом Байден сказал на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Эспрессо".

"Как я говорил, Путин ожидал, что в Европе будет раздор. Но вместе с нашими союзниками и партнерами мы предоставляем 3 тысячи артиллерийских систем, более 2 миллионов боеприпасов для артиллерии, системы запуска ракет, а также системы ПВО", - сказал он.

Все это, по словам американского президента, чтобы дать отпор России в "продолжающейся через РФ грубой агрессии". Байден подчеркнул, что защита Украины – обязательство всего мира.

"Коалиция делает все больше и больше. Великобритания заявила ранее, что предоставит танки Challenger 2, Франция анонсировала предоставление бронированных машин в дополнение к заявлениям Германии и США. Нидерланды говорят о предоставлении бронированных машин. Франция, Польша, Канада, Словакия и другие заявляют, что будут помогать Украине защищать небо. Италия предоставляет артиллерию, Дания – гаубицы, еще больше ПЗРК Stinger – Литва оказывает еще больше оборонной помощи", - добавил Байден.

Ранее в Конгрессе США призвали отправить в Украину танк Abrams, чтобы стимулировать Германию передать "Леопарды".

Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2 .

25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb