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Война с Россией: хроника
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Эксклюзив

США видят Украину партнером по формированию нового мира, мы будем одними из его лидеров, - политконсультант Васильев

3 января, 2023 вторник
17:35
война с Россией

США видят Украину реальным партнером по сохранению нынешнего мироустройства и формированию нового мира - мы туда можем войти как один из лидеров на региональном или мировом уровне

Об этом в эфире Еспресо заявил политический консультант Дмитрий Васильев.

Украина сегодня показывает, что она является лидером демократического мира, который готов бороться за демократию и свободу на поле боя. Не бояться этого и отстаивать принципы, о которых говорит Зеленский в своих выступлениях. Это не слова, это демонстрация поддержки демократии и ценностей и борьбы за свободу", - отметил он.

По мнению Васильева, США понимают, что Украина сегодня борется не только за себя.

"Она борется и помогает сохранить мироустройство демократического мира. Если Россия побеждает, рушится все – демократические альянсы, мир и то видение, с которым США идут в будущее. В этом смысле США видят Украину реальным партнером по сохранению этого мироздания и формированию принципиально нового мира. Мы туда можем войти как один из лидеров как на региональном, так и на мировом уровне", - подытожил политконсультант.

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Мир
Украина
США
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