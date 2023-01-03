США видят Украину партнером по формированию нового мира, мы будем одними из его лидеров, - политконсультант Васильев
США видят Украину реальным партнером по сохранению нынешнего мироустройства и формированию нового мира - мы туда можем войти как один из лидеров на региональном или мировом уровне
Об этом в эфире Еспресо заявил политический консультант Дмитрий Васильев.
Украина сегодня показывает, что она является лидером демократического мира, который готов бороться за демократию и свободу на поле боя. Не бояться этого и отстаивать принципы, о которых говорит Зеленский в своих выступлениях. Это не слова, это демонстрация поддержки демократии и ценностей и борьбы за свободу", - отметил он.
По мнению Васильева, США понимают, что Украина сегодня борется не только за себя.
"Она борется и помогает сохранить мироустройство демократического мира. Если Россия побеждает, рушится все – демократические альянсы, мир и то видение, с которым США идут в будущее. В этом смысле США видят Украину реальным партнером по сохранению этого мироздания и формированию принципиально нового мира. Мы туда можем войти как один из лидеров как на региональном, так и на мировом уровне", - подытожил политконсультант.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.6
- Актуальное
- Важное