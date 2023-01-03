Об этом в эфире Еспресо заявил политический консультант Дмитрий Васильев.

Украина сегодня показывает, что она является лидером демократического мира, который готов бороться за демократию и свободу на поле боя. Не бояться этого и отстаивать принципы, о которых говорит Зеленский в своих выступлениях. Это не слова, это демонстрация поддержки демократии и ценностей и борьбы за свободу", - отметил он.

По мнению Васильева, США понимают, что Украина сегодня борется не только за себя.

"Она борется и помогает сохранить мироустройство демократического мира. Если Россия побеждает, рушится все – демократические альянсы, мир и то видение, с которым США идут в будущее. В этом смысле США видят Украину реальным партнером по сохранению этого мироздания и формированию принципиально нового мира. Мы туда можем войти как один из лидеров как на региональном, так и на мировом уровне", - подытожил политконсультант.