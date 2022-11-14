США видят окончание войны поражением РФ, а Китай хочет окончания вничью, - аналитик Ижак
Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак считает, что фактор Ирана будет обсуждаться между Байденом и Си Цзиньпином в контексте условий окончания войны в Украине
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"У США и Китая разные взгляды, как заканчивать войну в Украине. Для США очевидно, что Россия должна проиграть войну. Китай хочет, чтобы война закончилась вничью для России", - отметил Ижак.
По словам аналитика, Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать, как не допустить начала новой войны в течение столетия.
"Запасы оружия на эту войну уже использованы и дальше мир становится перед вопросом: как распределять ресурсы - на новый экономический рост или на подготовку к новой войне", - пояснил Ежак.
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