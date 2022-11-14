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Главная война с Россией США видят окончание войны поражением РФ, а Китай хочет окончания вничью, - аналитик Ижак
Эксклюзив

США видят окончание войны поражением РФ, а Китай хочет окончания вничью, - аналитик Ижак

14 ноября, 2022 понедельник
15:27
война с Россией

Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак считает, что фактор Ирана будет обсуждаться между Байденом и Си Цзиньпином в контексте условий окончания войны в Украине

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"У США и Китая разные взгляды, как заканчивать войну в Украине. Для США очевидно, что Россия должна проиграть войну. Китай хочет, чтобы война закончилась вничью для России", - отметил Ижак.

По словам аналитика, Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать, как не допустить начала новой войны в течение столетия.

"Запасы оружия на эту войну уже использованы и дальше мир становится перед вопросом: как распределять ресурсы - на новый экономический рост или на подготовку к новой войне", - пояснил Ежак.

  • 10 ноября представительница Белого дома Карин Жан Пьер подтвердила, что Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся накануне саммита Большой двадцатки.
  • В Индонезии на полях саммита G20 президент США Джо Байден встречается с лидером Китая Си Цзиньпином

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