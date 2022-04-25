США верят, что Украина способна выиграть войну против России, - глава Пентагона Остин

Об этом сообщает CNN .

На пресс-конференции в Польше, посвященной визиту Ллойда Остина и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев, глава Пентагона заверил, что Соединенные Штаты верят в победу Украины.

"С точки зрения их способности побеждать, первый шаг к победе – это вера в то, что ты можешь победить. И потому они верят, что мы можем победить. Мы верим, что мы – они – можем победить, если у них будет соответствующее оборудование , надлежащая поддержка. Мы будем делать все возможное и будем делать все, что в наших силах", – пообещал Остин.

24 апреля в Киев прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и Ллойд Остин.

25 апреля Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином речь шла о помощи ВСУ, финансовой поддержке, усилении санкций против РФ и гарантиях безопасности Украины.

25 апреля Энтони Блинкен выразил убеждение, что независимая Украина будет существовать дольше , чем будет находиться у власти российский диктатор Владимир Путин.

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