США верят, что Украина способна выиграть войну против России, - глава Пентагона Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина может выиграть войну против России при условии надлежащей поддержки и наличия необходимого вооружения
Об этом сообщает CNN .
На пресс-конференции в Польше, посвященной визиту Ллойда Остина и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев, глава Пентагона заверил, что Соединенные Штаты верят в победу Украины.
"С точки зрения их способности побеждать, первый шаг к победе – это вера в то, что ты можешь победить. И потому они верят, что мы можем победить. Мы верим, что мы – они – можем победить, если у них будет соответствующее оборудование , надлежащая поддержка. Мы будем делать все возможное и будем делать все, что в наших силах", – пообещал Остин.
- 24 апреля в Киев прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и Ллойд Остин.
- 25 апреля Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином речь шла о помощи ВСУ, финансовой поддержке, усилении санкций против РФ и гарантиях безопасности Украины.
- 25 апреля Энтони Блинкен выразил убеждение, что независимая Украина будет существовать дольше , чем будет находиться у власти российский диктатор Владимир Путин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.96
Покупка 30.96Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.26Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное