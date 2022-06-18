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Главная Мир США, вероятно, остановят продажу беспилотников MQ-1C Grey Eagle Украине из-за опасений, что они попадут в РФ, - Reuters

США, вероятно, остановят продажу беспилотников MQ-1C Grey Eagle Украине из-за опасений, что они попадут в РФ, - Reuters

18 июня, 2022 суббота
12:34
Мир MQ-1C Gray Eagle

США могут приостановить продажу беспилотников Grey Eagle Украине из-за опасений американских властей, что дроны могут попасть в руки россиян

Об этом сообщает Reuters .

По словам двух источников, знакомых с вопросом, план администрации Джо Байдена по продаже Украине четырех крупных боевых беспилотников MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, был приостановлен.

Согласно информации агентства, операция по продаже секретного оборудования для наблюдения была отклонена по рекомендации Управления по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии. Модель БПЛА MQ-1C Grey Eagle относят именно к таким.

Возражение против экспорта боевых беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов в случае попадания в руки военных РФ. Решение о потенциальном заключении соглашения с Украиной рассматривает Пентагон.

  • 15 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США. Во время разговора они с Блинкеном скоординировали шаги по усилению санкционного давления на Россию.

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