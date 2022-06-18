США, вероятно, остановят продажу беспилотников MQ-1C Grey Eagle Украине из-за опасений, что они попадут в РФ, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

По словам двух источников, знакомых с вопросом, план администрации Джо Байдена по продаже Украине четырех крупных боевых беспилотников MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, был приостановлен.

Согласно информации агентства, операция по продаже секретного оборудования для наблюдения была отклонена по рекомендации Управления по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии. Модель БПЛА MQ-1C Grey Eagle относят именно к таким.

Возражение против экспорта боевых беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов в случае попадания в руки военных РФ. Решение о потенциальном заключении соглашения с Украиной рассматривает Пентагон.

15 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США. Во время разговора они с Блинкеном скоординировали шаги по усилению санкционного давления на Россию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb