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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией США, вероятно, определят зверства России в Украине как факт геноцида, - Виктория Нуланд

США, вероятно, определят зверства России в Украине как факт геноцида, - Виктория Нуланд

14 апреля, 2022 четверг
00:50
война с Россией

Заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам убеждает, что когда будут собраны все необходимые доказательства, Соединенные Штаты признают геноцид против украинцев на официальном уровне

Об этом сообщает CNN.

Виктория Нуланд сказала, что президент США Джо Байден "говорил от души, когда назвал то, что мы видим в Украине, геноцидом Российской Федерации и ее сил".

Нуланд заявила, что США начали "процесс сбора доказательств" и он продлится "определенное время", чтобы официально правительство смогло принять решение о геноциде.

"Но я предполагаю, что то, что президент Байден назвал, - это то, что мы в конечном итоге, вероятно, найдем, когда сможем собрать все эти доказательства, - сказала Нуланд, - потому что происходящее не случайно. Это намеренное решение России уничтожить Украину и ее мирное население".

На вопрос, почему санкции не оказали сдерживающего влияния на президента России, Нуланд ответила, что Путин "не заботится о своем народе или своей стране, его интересуют только собственные имперские амбиции".

"Он не видит, что то, что он делает, не только превращает Украину в руины, но и Россию в тюрьму", – сказала Виктория Нуланд.

  • Напомним, 13 апреля Байден признал войну на Украине геноцидом и назвал Путина диктатором.
  • Президент Зеленский отреагировал на слова Байдена о геноциде в Украине.
  • В то же время президент Франции Макрон против использования термина "геноцид" для описания зверств России в Украине.
  • Посол США в ОБСЕ рассказал о "юридическом процессе" после заявления Байдена о геноциде в Украине.

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Новости
геноцид
Джо Байден
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