Об этом сообщает CNN.

Виктория Нуланд сказала, что президент США Джо Байден "говорил от души, когда назвал то, что мы видим в Украине, геноцидом Российской Федерации и ее сил".

Нуланд заявила, что США начали "процесс сбора доказательств" и он продлится "определенное время", чтобы официально правительство смогло принять решение о геноциде.



"Но я предполагаю, что то, что президент Байден назвал, - это то, что мы в конечном итоге, вероятно, найдем, когда сможем собрать все эти доказательства, - сказала Нуланд, - потому что происходящее не случайно. Это намеренное решение России уничтожить Украину и ее мирное население".



На вопрос, почему санкции не оказали сдерживающего влияния на президента России, Нуланд ответила, что Путин "не заботится о своем народе или своей стране, его интересуют только собственные имперские амбиции".

"Он не видит, что то, что он делает, не только превращает Украину в руины, но и Россию в тюрьму", – сказала Виктория Нуланд.

Напомним, 13 апреля Байден признал войну на Украине геноцидом и назвал Путина диктатором.

Президент Зеленский отреагировал на слова Байдена о геноциде в Украине.

В то же время президент Франции Макрон против использования термина "геноцид" для описания зверств России в Украине.

Посол США в ОБСЕ рассказал о "юридическом процессе" после заявления Байдена о геноциде в Украине.

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