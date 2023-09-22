США вернули Украине культурные ценности, похищенные РФ с временно оккупированных территорий
Президенту Украины Владимиру Зеленскому в Вашингтоне во время церемонии вернули культурные ценности, похищенные российскими войсками с временно оккупированных территорий
Об этом говорится на сайте президента .
Сертификат передачи этих украинских артефактов, конфискованных правоохранительными органами США, был подписан министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом и Послом Украины в США Оксаной Маркаровой в присутствии Главы государства.
Зеленский поблагодарил работу Штатов, которая тоже направлена на поддержку нашей страны: "Ведь каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно".
Маркарова утвердила, что российская сторона постоянно пытается угнать украинскую историю, национальную идентичность и культурные артефакты: "Мы не позволим им этого сделать".
Она также упомянула об инциденте, произошедшем в июне 2022 года, когда таможенно-пограничная служба США задержала старинный предмет. После проведения исследования оказалось, что это европейский железный топор XVII века с молотом на задней части, который был незаконно вывезен из Украины в США.
Фото: сайт президента
Также в июне прошлого года был изъят ряд артефактов, которые были незаконно привезены в США из РФ. Среди них были три железных топора XVII века, три кирки того же периода, два железных скифских меча-акинака VI века до нашей эры, а также один железный наконечник копья, датируемый примерно 500-1200 годами до нашей эры.
- Владимир Зеленский 18 сентября начал визит в США. Он, в частности, принял участие в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН, выступил в Совете Безопасности и провел в Нью-Йорке переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Также Зеленский встретился с президентом Бразилии.
- Кроме того, в Нью-Йорке Зеленский получил премию Atlantic Council Global Citizen Awards - ею отмечают выдающихся людей, вносящих вклад в улучшение мира.
- 21 сентября, во время встречи с американскими конгрессменами в Капитолии, Владимир Зеленский призвал их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины.
- Кроме этого, в четверг Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином.
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