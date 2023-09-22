США вернули Украине культурные ценности, похищенные РФ с временно оккупированных территорий

Об этом говорится на сайте президента .

Сертификат передачи этих украинских артефактов, конфискованных правоохранительными органами США, был подписан министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом и Послом Украины в США Оксаной Маркаровой в присутствии Главы государства.

Зеленский поблагодарил работу Штатов, которая тоже направлена на поддержку нашей страны: "Ведь каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно".

Маркарова утвердила, что российская сторона постоянно пытается угнать украинскую историю, национальную идентичность и культурные артефакты: "Мы не позволим им этого сделать".

Она также упомянула об инциденте, произошедшем в июне 2022 года, когда таможенно-пограничная служба США задержала старинный предмет. После проведения исследования оказалось, что это европейский железный топор XVII века с молотом на задней части, который был незаконно вывезен из Украины в США.

Фото: сайт президента

Также в июне прошлого года был изъят ряд артефактов, которые были незаконно привезены в США из РФ. Среди них были три железных топора XVII века, три кирки того же периода, два железных скифских меча-акинака VI века до нашей эры, а также один железный наконечник копья, датируемый примерно 500-1200 годами до нашей эры.