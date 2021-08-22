США вернули посла в Кабул

Об этом передает Еспресо.TV.



"Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и его бывших коллег", - говорится в сообщении посольства.



"Правительство США было и остается приверженным Афганистану", - отметили в ведомстве.