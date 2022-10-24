Об этом говорится в совместном заявлении , опубликованном на официальном вебсайте Госдепартамента США.

Представители МИД стран заявили о жесткой поддержке суверенности и территориальной целостности нашего государства, а также подчеркнули, что четко дали понять министру обороны РФ Сергею Шойгу, что отвергают лживые обвинения Украины. Отмечается, что мир отреагирует на любую попытку использовать это обвинение в качестве повода для эскалации.

"Министры обороны каждой из наших стран по просьбе министра обороны России Сергея Шойгу провели с ним телефонный разговор. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. Мир рассмотрит любой -какую попытку использовать это обвинение в качестве повода для эскалации", - говорится в заявлении.

Министры иностранных дел также обсудили свои общие решительные намерения продолжать поддерживать Украину во время жестокой агрессивной войны, которую начал президент Путин.

США также обнародовали отдельное заявление , где рассказали о разговоре между государственным секретарем страны Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В сообщении говорится, что США исключают заявления Шойгу о применении Украиной "грязной бомбы" и обсудили "обязательство США и мира продолжать оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября 2022 года, поговорил по телефону с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню, министром обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".

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