США, Великобритания и Австралия создали партнерство в сфере безопасности
США, Великобритания и Австралия создают альянс Aukus
Об этом сообщает УП со ссылкой на The Guardian.
Альянс был представлен президентом Джо Байденом и премьер-министрами Борисом Джонсоном и Скоттом Моррисоном на совместном онлайн-брифинге.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что страны были "естественными союзниками", и добавил, что альянс создаст "новое партнерство в сфере обороны".
Отмечается, что страны будут работать следующие 18 месяцев над планом проекта, который сделает Австралию седьмой страной в мире, имеющей подводные лодки с ядерными реакторами.
Как сообщается, атомная энергетика позволит австралийским лодкам оставаться в море до пяти месяцев и работать тише, чем существующие дизельные суда класса Collins, что позволит им лучше уклоняться от обнаружения противником.
Австралия настаивает на том, что у нее нет планов создавать ядерное оружие и что она будет соблюдать Договор о нераспространении.
Партнерство будет включать согласование региональной политики и действий, а также большую интеграцию вооруженных сил и оборонной промышленности. Также она будет включать сотрудничество по кибервойне и искусственному интеллекту.
Формирование Aukus создан при росте напряженности в Южно-Китайском море и на Тайване.
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