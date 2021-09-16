США, Великобритания и Австралия создали партнерство в сфере безопасности

Об этом сообщает УП со ссылкой на The Guardian.

Альянс был представлен президентом Джо Байденом и премьер-министрами Борисом Джонсоном и Скоттом Моррисоном на совместном онлайн-брифинге.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что страны были "естественными союзниками", и добавил, что альянс создаст "новое партнерство в сфере обороны".

Отмечается, что страны будут работать следующие 18 месяцев над планом проекта, который сделает Австралию седьмой страной в мире, имеющей подводные лодки с ядерными реакторами.



Как сообщается, атомная энергетика позволит австралийским лодкам оставаться в море до пяти месяцев и работать тише, чем существующие дизельные суда класса Collins, что позволит им лучше уклоняться от обнаружения противником.

Австралия настаивает на том, что у нее нет планов создавать ядерное оружие и что она будет соблюдать Договор о нераспространении.

Партнерство будет включать согласование региональной политики и действий, а также большую интеграцию вооруженных сил и оборонной промышленности. Также она будет включать сотрудничество по кибервойне и искусственному интеллекту.

Формирование Aukus создан при росте напряженности в Южно-Китайском море и на Тайване.