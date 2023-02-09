США, Великобритания и Австралия провели совместные учения авиации по противодействию Китаю

Об этом сообщили в Reuters.

В среду, 8 февраля, Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия провели совместные воздушные учения: в пустыне Невада и за ее пределами отрабатывалось противодействие китайским истребителям и системам ПВО

Командир 414-й учебно-боевой эскадрильи, полковник ВВС США Джаред Хатчинсон, сказал, что ежегодные учения не привязаны ни к каким недавним событиям.

Журналисты напомнили, что на прошлой неделе в Америке сбили "шар-шпион" КНР, и это усилило напряженность между странами.

"Китай - это лишь тот вызов, для которого мы тренируемся, чтобы быть готовыми... Мы считаем, что если мы готовы к противодействию Китаю, мы готовы к любому и чему-либо другому", - сказал полковник ВВС США.

Основой учений было изучение дальних расстояний, с которыми Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия должны справиться во время выполнения операций в Тихом океане, а также улучшения оперативной совместимости ВВС трех стран.